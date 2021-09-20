Из-за конфликта с подлодками для Австралии Джонсон внезапно заявил о любви к Франции

Из-за конфликта с подлодками для Австралии Джонсон внезапно заявил о любви к Франции

"Наша любовь к Франции неискоренима", - заявил Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно заявил, что его страна любит Францию и стремится наладить отношения с ней после скандала в связи со сделкой AUKUS и разрыва контракта на поставку французских подлодок Австралии.

Об этом информирует Bloomberg.

"Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима", - сказал Джонсон журналистам.

Также читайте Дипломатический демарш: почему Франция отозвала своих послов в США и Австралии

Он напомнил, что Великобритания и Франция сотрудничают в военной сфере в Мали и в прибалтийских государствах.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Добавим, что, по информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Заметим, что ситуацию, вызванная отказом Австралии от закупки французских подлодок, обсудят в ближайшие дни президентом Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Джо Байден.

Новости недели: почему Франция отозвала своих послов со США и Австралии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку