Из-за краха в войне диктатор Путин изолировался от своих элит — Washington Post

Среди российской элиты возникает все больше вопросов к тактике Путина в 2023-м.

Российский президент-диктатор Владимир Путин подошел к 23-летию своего режима в максимальной внешней и внутренней изоляции. Произошла она на фоне краха после десяти месяцев войны против Украины.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Широкомасштабное вторжение в Украину и неудачи российской армии разрушили экономические связи Москвы с Западом, которые выстраивали десятилетиями. Все больше — Российская Федерация превратилась в международного изгнанника. Кроме того, кремлевский диктатор за время войны значительно удалился от российских элит.

Среди российской элиты возникает все больше вопросов относительно тактики Путина в 2023 году после серии унизительных военных отступлений этой осенью. По словам российского чиновника, едва ли не единственный план Путина, по-видимому, заключается в "постоянных попытках заставить Запад и Украину начать переговоры" с помощью авиаударов по поводу критической инфраструктуры Украины и других угроз. Впрочем, Путин готов говорить только на своих условиях.

Авторы материала со ссылкой на источник из околокремлевских кругов пишет, что сейчас Путин "чувствует потерю своих друзей". Отмечается, что российские элиты раскололись: одни стремятся к прекращению войны, а другие считают, что нужно усилить эскалацию. Впрочем, отмечает собеседник, и те и другие недовольны текущей тактикой Кремля в войне.

"Это фигура (Путин — Ред.), которая в глазах элиты кажется неспособной давать ответы на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боится думать о завтрашнем дне", – заявила старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Станова.

Напомним, бывший руководитель Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат считает, что даже после окончания войны в Украине Запад должен готовиться к сдерживанию агрессорки России. Ведь доверие к Москве было окончательно утрачено.

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