Из-за массовых протестов МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан

Из-за массовых протестов МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан

Беспорядки в стране не утихают несколько дней.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января из-за массовых протестов, начавшихся из-за роста цен на газ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 января.

"В связи с введением с 5 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а находящимся на территории Казахстана гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", — говорится в сообщении.

Напомним:

В Казахстане начались протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу, в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экс-президент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.

в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экс-президент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год. Также он сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.

В Казахстане люди митингуют из-за повышения цен на газ | Новости мира

Читайте также: