Из-за наращивания войск РФ на территории Украины Италия усилит восточный фланг НАТО

Гуэрини отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, поэтому приоритетом остается конструктивный диалог.

Италия готова более активно приобщиться к урегулированию ситуации, возникшей в связи с обострением на украинско-российской границе.

Об этом в среду, 26 января, заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, сообщают в посольстве Украины в Италии.

"Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг, и Италия будет принимать в этом процессе активную роль", — сказал он.

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Гуэрини отметил, что современными итальянскими самолетами усилена авиационная база НАТО в Румынии, которая расположена почти на границе с Украиной. Кроме того, на случай обострения ситуации на российско-украинской границе командование НАТО подготовило специальный план с участием итальянских военнослужащих, и, если в ближайшее время кризис не завершится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в Восточноевропейский регион.

В то же время Гуэрини отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, поэтому приоритетом остается конструктивный диалог.

"Отмечу, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", — подчеркнул министр.

Напомним:

Соединенные Штаты планируют усиление восточного фланга НАТО. Речь идет о высадке в восточных странах Альянса от 1-й до 5-ти тысяч военных, а также кораблей и судов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут CNN и NYT. Эти силы могут быть использованы как для защиты партнеров, так и для возможной эвакуации американских граждан. Именно это на выходных в Кэмп-Дэвиде президент Джо Байден обсуждал со своим блоком безопасности. На этой встрече, как сообщает NBC, министр обороны США Ллойд Остин предложил и другие меры по сдерживанию России от нападения на Украину. Речь идет о полетах боевой авиации над Украиной и американских кораблях в Черном море.

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