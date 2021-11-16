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Из-за "недостойного поведения" нардепа Киву лишили права на наградное оружие

Из-за "недостойного поведения" нардепа Киву лишили права на наградное оружие

УНИАН

По словам главы ведомства, такого права будут лишат всех, кто будет нарушать закон.

Министерство внутренних дел лишило право на наградное оружие одиозного народного депутата от партии "Оппозиционная платформа — При жизни" Илью Киву из-за "недостойного поведения".

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Сегодня, 16 ноября, министр внутренних дел подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, выдаваемое ему в 2015 году.

Основанием для такого решения Монастырского стало "недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства, перед законом все уровни, народные депутаты — не исключение".

Также он добавил, что такого права лишат всех, кто будет нарушать закон, использовать оружие для провокаций или разжечь ненависть.

Напомним, у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводились обыски. Как пояснили в ДБР, из обыска к народному депутату пришли из-за стрельбы из автомата. Ранее в день смерти Степана Бандеры, Кива записал видео, на котором он, с автоматом в руках, заявляет, что является лидером "антифашистского движения", после чего сзади загорается салют, а сам нардеп стреляет вверх из автоматического оружия.

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