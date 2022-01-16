"Из-за очень напряженной ситуации на украинских границах" — Кремль о присутствии своих войск

В Москве снова возразили, что РФ планирует эскалацию вблизи украинских границ.
В Кремле заявили о высокой напряженности на границе с Украиной и якобы именно поэтому российские войска находятся у наших границ.
Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
"Мы считаем необходимым держать там войска из-за очень напряженной ситуации", — сказал он.
В Москве снова возразили, что Российская Федерация планирует эскалацию вблизи украинских границ. Кроме того, он заявил, что в регионе наблюдаются полеты самолетов НАТО, идет продвижение инфраструктуры альянса к российским границам.
"Мы должны отвечать, принимать меры предосторожности, поэтому наши военные и находятся там на нашей территории", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее сообщалось, что спикер Путина Песков в этом же интервью сказал, что НАТО "постепенно вторгается" в Украину и поэтому отношения Российской Федерации и Альянса находятся у "красной границы".
Читайте также:
- "Мастер разжигать страхи": Кулеба очертил четкую модель поведения Путина
- В МИД Британии призвали РФ немедленно остановить агрессию и увести войска от границ Украины
- Кулеба посоветовал Путину "посмотреть в зеркало", чтобы понять, почему Украина хочет в НАТО
- Москва ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину — британский МИД