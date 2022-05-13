Из-за поддержки Украины Россия высылает 10 румынских дипломатов

МИД России 13 мая вызвал посла Румынии Кристиана Истрате, где ему вручили ноту об объявлении "неприемлемыми" 10 сотрудников посольства Румынии в Москве.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, эта мера является ответом на принятое в апреле решение Румынии выслать из страны 10 работников посольства России в Бухаресте.

В МИД РФ также неодобрительно высказались о том, что Румыния возлагает вину за военные преступления в Украине в страну-агрессора. Россия также осудила "снабжение вооружений, оборудования и оказание другого содействия" Украине.

Напомним, в конце апреля советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что в Румынии американская БТГ Stryker подошла к границе Молдовы из-за обострения в непризнанном Приднестровье.

В начале мая появилось официальное сообщение, что из-за нестабильной ситуации в Европе, вызванной войной России против Украины, в Румынию вошли американский батальон Stryker и отряд F-35.

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