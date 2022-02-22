Из-за признания "ЛДНР" Россию ждут "мощные" меры от Швеции

По словам Андерссон, то, что Россия сделала, неприемлемо.

Меры Евросоюза в ответ на решение России признать независимость "ДНР" и "ЛНР" "будут мощными", у стран блока нет разногласий по этому поводу.

Об этом во время пресс-конференции во вторник, 22 февраля, заявила премьер Швеции Магдалена Андерссон.

"То, что Россия сделала, неприемлемо. И ответ от Европейского союза относительно санкций будет вполне понятен", — сказала она.

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Напомним:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель осудили признание Россией независимости "ЛДНР". В обнародованном официальном заявлении также определен первый пакет санкций в отношении России, ее экономики и тех, кто принимал соответствующие решения.

О первых санкциях против России уже объявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

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