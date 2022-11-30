Из-за провалов на фронте Путин теряет влияние на Азию — Washington Post

Страны-соседи России имеют свои интересы, но война против Украины выявила очевидные риски лидерства Москвы в вопросах коллективной безопасности.

Влияние президента России Владимира Путина на региональных союзников падает из-за провалов в войне против Украины и неспособности подчинить это государство. Речь идет, в частности, о влиянии на страны Центральной Азии.

Об этом пишет The Washington Post.

В статье говорится, что наиболее заметны изменения в Казахстане. Страна укрепила связи с Китаем, Турцией и Европой и привлекла сотни западных компаний. Казахстан также стал перевалочным пунктом для бегущих от мобилизации россиян.

Издание напоминает, что накануне президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит Токаева в Париж состоялся после встречи с Макроном президента Узбекистана Шавката Мирзиоева, а также после чрезвычайно острой встречи, возглавляемой Россией ОДКБ. Эта встреча завершилась возмущением премьера Армении Никола Пашиняна из-за отсутствия поддержки в конфликте с Азербайджаном. Казалось, армянский премьер даже пытался дистанцироваться от Путина во время группового фото.

Европа продолжает заигрывать с Казахстаном в поисках альтернативных источников энергии взамен российской нефти, несмотря на то, что президентские выборы в этой стране были признаны неконкурентными. Также отмечается, что в октябре страны Центральной Азии посетил президент Евросовета Шарль Мишель, а в ноябре – глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В то же время, помощник госсекретаря США Дональд Лу тоже посетил регион и предложил 25 млн дол. на развитие торговых отношений со странами региона. По данным Госдепа, поездка была направлена на поддержание независимости и территориальной целостности.

Авторы статьи напомнили, как когда-то самодовольный Путин заставил королеву Великобритании Елизавету II ждать встречи с ним 14 мин. А уже на сентябрьском саммите ШОС в 2023 году все обернулось наоборот и уже Путин несколько минут провел в ожидании лидеров Индии, Турции, Азербайджана и Кыргызстана.

Издание предполагает, что глава Кремля мог подорвать доверие к себе неоправданным вторжением в Украину, обнажив представление о России как мировом государстве, стремящемся доминировать над соседями. Вместе с тем провалы оккупантов на фронте также обнажили опустошенность российской армии.

Отмечается, что Токаев заявил о поддержке территориальной целостности Украины, а Россия в ответ попыталась дать политику пощечину, временно приостановив работу каспийского нефтепровода. В то же время российские националисты угрожали, что Казахстан станет следующим, куда вторгнутся войска РФ. Сам Путин намеренно искажал имя Токаева и избегал встречи с ним на саммите в Узбекистане.

"Неправильное произношение Путиным не было воспринято, будто старик просто забывает имена. Это было воспринято как умышленное действие Путина", — отметил аналитик Центральной Азии из Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров.

Между тем в сентябре Токаев принял у себя гораздо более влиятельного гостя – лидера Китая Си Цзиньпина. На встрече он пообещал поддержать территориальную целостность Казахстана. Такое же обещание дал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре.

"Для Казахстана очень важно, что Си Цзиньпин приехал и объявил, что Китай и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Казахстана. Он послал сигнал России о том, что вся ястребиная риторика, выходящая из Москвы прямо сейчас в отношении Казахстана, неприемлема", — пояснил Умаров.

В ответ на действия РФ Токаев объявил о диверсификации нефтяных маршрутов, заморозил ряд проектов с Москвой и принял десятки тысяч россиян-беглецов от мобилизации. А общество Казахстана находится в большинстве своем на стороне Украины в войне с РФ, ведь опасается такого сценария с ними.

Отмечается, что кроме Токаева вызов Путину бросил Пашинян. Он обвинил ОДКБ в том, что организация подвела Армению и отказался подписать декларацию саммита, а хозяин Кремля возмущенно бросил ручку на стол.

В октябре президент Кыргызстана Садыр Жапаров пренебрежительно отозвался о 70-летии Путина и саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Политик был взбешен столкновениями с таджикской армией в сентябре и отменил военные учения в рамках ОДКБ.

Авторы статьи подчеркивают, что самым неожиданным стал упрек от президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Тот в октябре предостерег Путина от игнорирования малых стран.

"Мы хотим, чтобы нас уважали в ответ. Я прошу вас не проводить политику в отношении стран Центральной Азии, будто они были бывшим Советским Союзом", – заявил президент Таджикистана.

В материале отмечается, что у стран-соседей России есть собственные интересы, но война против Украины выявила очевидные риски лидерства Москвы в вопросах коллективной безопасности. По мнению Умарова, с течением времени российские позиции в Центральной Азии неизбежно ухудшатся на фоне роста влияния Китая.

"Россия нуждается в Центральной Азии гораздо больше, чем когда-либо прежде, потому что она изолирована, и каждая страна, которая продолжает поддерживать союзнические отношения с Россией, стала гораздо более ценной", — пояснил эксперт.

Напомним, представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Россия и Беларусь полностью изолированы как страны-агрессоры. Даже их союзники по ОДКБ отказываются поддерживать войну против Украины и сеть пропаганды РФ.

Война в Украине, скандалы в ОДКБ и протесты в Казахстане - Джалилов

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