Из-за ракетной атаки по Украине Зеленский провел совещание с силовиками и чиновниками

Президент отметил необходимость обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от атак и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в областях.

Президент Владимир Зеленский провел 9 марта совещание с силовиками и чиновниками по поводу массированного ракетного удара со стороны России по инфраструктуре Украины.

Об этом глава государства написал в Сети.

"Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом. Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СВРУ и соответствующие представители правительства", – говорится в заявлении.

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Зеленский напомнил, что сегодняшним обстрелом оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

Президент поблагодарил украинские силы ПВО за весомую работу, за защиту людей.



"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях. Несмотря на тысячи российских атак, мы все вместе обеспечим несокрушимость Украины. Работаем. Победим!" – резюмировал глава государства.

Напомним, российские захватчики в ночь на 9 марта устроили очередной массированный удар ракетами и дронами по Украине. Враг попал по объектам критической инфраструктуры в разных регионах, выпустив в общей сложности 81 ракету и восемь дронов.

В результате атаки есть жертвы среди гражданских. В некоторых регионах возникли проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением. В частности, без отопления осталось 40% жителей Киева.

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