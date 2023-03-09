Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из-за ракетной атаки по Украине Зеленский провел совещание с силовиками и чиновниками

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3089
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из-за ракетной атаки по Украине Зеленский провел совещание с силовиками и чиновниками

Фото: Офис президента Украины

Президент отметил необходимость обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от атак и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в областях.

Президент Владимир Зеленский провел 9 марта совещание с силовиками и чиновниками по поводу массированного ракетного удара со стороны России по инфраструктуре Украины.

Об этом глава государства написал в Сети.

"Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом. Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СВРУ и соответствующие представители правительства", – говорится в заявлении.

Зеленский напомнил, что сегодняшним обстрелом оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

Президент поблагодарил украинские силы ПВО за весомую работу, за защиту людей.

"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях. Несмотря на тысячи российских атак, мы все вместе обеспечим несокрушимость Украины. Работаем. Победим!" – резюмировал глава государства.

Напомним, российские захватчики в ночь на 9 марта устроили очередной массированный удар ракетами и дронами по Украине. Враг попал по объектам критической инфраструктуры в разных регионах, выпустив в общей сложности 81 ракету и восемь дронов.

В результате атаки есть жертвы среди гражданских. В некоторых регионах возникли проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением. В частности, без отопления осталось 40% жителей Киева.

Взрывы в Киеве: новая атака России - попадания, последствия и оперативные новости

Взрывы в Киеве: новая атака России - попадания, последствия и оперативные новости

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3089
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация