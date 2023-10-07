"Из-за РФ мир погружается в хаос": Подоляк отреагировал на события в Израиле

Конфликт в Израиле и массированные ракетные удары являются результатом того, что Россия разрушает глобальную безопасность.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Последствия. Все, что Россия делает в Украине, — это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войны целым странам", — отметил он.

Подоляк считает, что поражение России сможет вернуть мир к стабильности. Он также назвал Москву "ключевым спонсором глобального терроризма и автором краха международного права".

Что происходит в Израиле

Утром, 7 октября, Израиль накрыл массированный ракетный удар со стороны Сектора Газы, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Начиная с 06:28 утра сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме. Обстрел длился около получаса. Армия призвала миллионы жителей южных и центральных районов Израиля оставаться в защищенных местах.

"Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из Сектора Газы по территории Израиля. В нескольких местах террористы проникли на израильскую территорию", — заявила пресс-служба израильской армии.

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммад Дейф заявил, что по территории Израиля выпущено более пяти тысяч ракет. "Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле", – сказал он.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал первое публичное заявление с начала крупной операции боевиков ХАМАС.

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Мы победим. Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал", — сказал Нетаньяху.

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