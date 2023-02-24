Из-за российского удара в Херсоне поврежден трубопровод: без тепла осталось более 40 тысяч человек

«В течение вечера получаю подробные доклады по ситуации в Херсоне», – заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время традиционного ежедневного обращения к нации.

«Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов – более 40 тысяч человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла», — говорится в сообщении.

«И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим», — резюмировал глава украинского государства.

Напомним, что 21 февраля, во время обращения Путина к Федеральному собранию, россияне снова атаковали Херсон — пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел россиянами Херсона 21 февраля "звериным" и выразил искренние соболезнования родным погибших.

Добавим, что в ночь на 22 февраля в Херсоне снова прогремели взрывы. Взрывы раздавались и в ночь на 23 февраля 2023 года.

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