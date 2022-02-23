Из-за российской агрессии Канада отправит в Европу почти пол тысячи военных

Канада также пообещала предоставить силам реагирования НАТО на дополнительные медицинские, воздушные, морские и наземные ресурсы.

В связи с российской агрессией Канада отправит в Европу около полутысячи военных, а также увеличит вклад в силы НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

“Я одобрил развертывание до 460 служащих Вооруженных Сил Канады в операции REASSURANCE. Речь идет о увеличении количества наших военных в Латвии, а также отправке дополнительного фрегата и самолета морского патрулирования”, — сказал Трюдо.

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Он добавил, что Канада также пообещала предоставить силам реагирования НАТО дополнительные медицинские, воздушные, морские и наземные ресурсы. "Это то, за что НАТО обращалось к государствам-членам, и что усилит нашу поддержку партнеров и союзников", — подчеркнул премьер-министр.

Канада несколько лет возглавляет многонациональный батальон НАТО в Латвии, осуществляет воздушное патрулирование в Румынии, а также выделила для целей НАТО один из своих морских фрегатов.

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