Из-за "Северного потока-2" в Сенате блокируют назначения в Госдеп: 13 кандидатов в неопределенном состоянии

Из-за "Северного потока-2" в Сенате блокируют назначения в Госдеп: 13 кандидатов в неопределенном состоянии

При этом в большинстве случаев кандидаты займут должности, не связанные с политикой США по трубопроводу.

Сенатор Тед Круз блокирует всех кандидатов на важные дипломатические должности, чтобы оказать давление на администрацию президента Джо Байдена из-за российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в субботу, 3 июля, сообщает NBC News.

Отмечается, что тринадцать кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, поскольку Круз задерживает полное утверждение Сенатом, чтобы заставить администрацию отменить свой отказ от санкций в отношении компании, которая контролирует строительство трубопровода.

При этом в большинстве случаев кандидаты займут должности, не связанные с политикой США по трубопроводу, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию.

Среди заблокированных — Бретт Холмгрен, ожидающий утверждения на должность помощника госсекретаря по разведке и Дэниэл Критенбринк, назначенный на должность помощника секретаря, который курирует дела Восточной Азии и Тихого океана.

Кроме того, два заместителя министра — одни из самых высокопоставленных должностей в департаменте — также не утверждены, в том числе один, курирующий права человека и демократию.

Также откладывается выбор президента Джо Байдена на должность помощника секретаря по международным делам о наркотиках и правоохранительных органах. Тед Круз блокирует и кандидатов на должности послов в шести африканских странах, включая Сомали, Алжир и Конго.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украины. Читайте об этом по ссылке. Новости мира: американские сенаторы попытаются восстановить санкции против российского проекта "Северный поток-2"

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