Из-за "Северного потока-2" в Сенате блокируют назначения в Госдеп: 13 кандидатов в неопределенном состоянии

При этом в большинстве случаев кандидаты займут должности, не связанные с политикой США по трубопроводу.
Сенатор Тед Круз блокирует всех кандидатов на важные дипломатические должности, чтобы оказать давление на администрацию президента Джо Байдена из-за российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом в субботу, 3 июля, сообщает NBC News.
Отмечается, что тринадцать кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, поскольку Круз задерживает полное утверждение Сенатом, чтобы заставить администрацию отменить свой отказ от санкций в отношении компании, которая контролирует строительство трубопровода.
При этом в большинстве случаев кандидаты займут должности, не связанные с политикой США по трубопроводу, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию.
Среди заблокированных — Бретт Холмгрен, ожидающий утверждения на должность помощника госсекретаря по разведке и Дэниэл Критенбринк, назначенный на должность помощника секретаря, который курирует дела Восточной Азии и Тихого океана.
Кроме того, два заместителя министра — одни из самых высокопоставленных должностей в департаменте — также не утверждены, в том числе один, курирующий права человека и демократию.
Также откладывается выбор президента Джо Байдена на должность помощника секретаря по международным делам о наркотиках и правоохранительных органах. Тед Круз блокирует и кандидатов на должности послов в шести африканских странах, включая Сомали, Алжир и Конго.
Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
Напомним, что США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".