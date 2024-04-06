Из-за ситуации на фронте у Зеленского есть выбор между плохим вариантом и еще худшим — WP

Ситуация на фронте в Украине поставила президента Владимира Зеленского перед выбором между двумя вариантами, один из которых плох, а второй еще хуже.

Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Издание указывает, что официальные лица в Украине и на Западе считают, что Зеленский застрял, потому что агрессоры усиливают авиаудары по украинским тылам и медленно продвигаются на поле боя, а Соединенные Штаты прекратили оказывать военную помощь, в то время как Европа не решается сделать больше, поэтому перспектив победить не видно.

"Статус-кво ужасен. Сейчас борьба зашла в тупик, украинцы ежедневно погибают на поле боя. Но украинцы говорят, что прекращение огня тоже не может начаться, потому что оно просто даст россиянам время пополнить свои силы", – говорится в публикации.

Автор статьи указывает, что Зеленский не может позволить себе начать переговоры с российским диктатором Путина, поскольку такой шаг будет токсичным в политическом плане. Украинское общество категорически против сдачи территорий, в то время как Кремль не проявил готовности принять ничего, кроме капитуляции Украины.

Главной проблемой для украинской власти стали ожидания граждан, желающих увидеть обещанную деоккупацию всех территорий, включая Крым.

Неназванный украинский депутат заявил изданию, что "умные люди понимают, что это не реально" и добавил, что политическому руководству "нужно было когда-нибудь скорректировать эту риторику".

Кроме проблем с помощью стран Запада перед руководством страны встала серьезная проблема с живой силой на поле боя, но эту проблему Украина способна закрыть своими силами. Неназванный работающий в Киеве западный дипломат рассказал изданию, что непопулярный законопроект о мобилизации привел к политическому пинг-понгу между Офисом президента и Верховной Радой.

"Никто не хочет на самом деле нести ответственность на этом этапе. Но это придется сделать. (...) Так что вокруг этого также возникает социальное напряжение", — сказал дипломат.

Кроме того, проведение широкомасштабной мобилизации приведет к экономическим проблемам. Власти не могут платить зарплаты военным из иностранных денег, а некоторые отрасли уже столкнулись с дефицитом рабочей силы. Также украинская экономика подвергается постоянным ракетным атакам и обстрелам, что отпугивает иностранные инвестиции.

Украинский депутат на правах анонимности заявил, что в подобных условиях Украина не проживет еще десять лет. Однако другие считают, что борьба может занять даже дольше.

"Никто не будет уступать территорию, но люди понимают, что ее возвращение может занять много времени. Какую форму это может иметь? Здесь взгляды разнятся. Долгая война с окончательной победой? Внезапный коллапс в российской структуре власти? Успешное контрнаступление? Но для этого нужно совсем другой тип поддержки, чем тот, который у Украины сейчас», – заявил бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Напомним, ранее сообщалось, что дипломат объяснил, как Россия пытается усадить Украину за стол переговоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что Стефанишина подтвердила, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО.

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