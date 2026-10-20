Из-за споров с Трампом Украина может оказаться перед сложным выбором: в СМИ раскрыли подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

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Споры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским начинают взрывать оборонные возможности Киева и ставят под угрозу ключевые программы поставки вооружения.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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По данным собеседников издания, высокопоставленные должностные лица НАТО обеспокоены тем, что отношения между руководителями двух государств могут быть уже не подчинены восстановлению. Такое развитие событий рискует привести к тому, что Украину заставят принять болезненные условия завершения войны с Россией.

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Как отметили в издании, в связи с этим в НАТО призывают Украину снизить напряжение в отношениях с США. В Альянсе предупреждают, что из-за непредсказуемости Трампа под угрозой могут оказаться даже поставки американского оружия, финансируемые европейскими странами по программе PURL.

Сообщается, что европейские дипломаты за кулисами пытаются наладить связи с администрацией США, хотя официальных планов относительно визитов в Вашингтон пока нет.

В то же время, Дональд Трамп настаивает, чтобы за помощь Украине платила преимущественно Европа. По мнению аналитиков и части республиканцев в Конгрессе, это ограничивает поставки наступательного оружия и вредит украинским ПВО.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио избежал прямого ответа об отношениях между администрациями и заявил, что Трамп стремится закончить войну.

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«Он готов сделать все, что в его силах, чтобы добиться завершения конфликта — даже если для этого придется подтолкнуть обе стороны к такому результату», — сказал Марко Рубио.

Конфликт США и Украины: последние новости

Напомним, Дональд Трамп призвал Украину заключить соглашение с РФ и заявил, что якобы Европа уже устала от войны. Он заверил, что Россия «большое государство», а Украина — нет. По его словам, украинское руководство должно принять меры по окончании конфликта.

Также Трамп хочет, чтобы Украина расплатилась с ним своими землями, редкоземельными металлами и другими ресурсами.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа пытается заставить Киев пойти на уступки России. По его словам, Вашингтон использует для давления военную помощь и доступ к критически важным технологиям.

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Несмотря на это, в Норвегии Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США по окончании войны. Стороны обсудили гарантии безопасности и дальнейшие шаги, а наработанные предложения должны быть переданы России.

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