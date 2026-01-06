Из-за свержения Мадуро в Венесуэле Украина может оказаться в ловушке: детали от FT

Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро / © Associated Press

Свержение режима Николаса Мадуро в Венесуэле силами США может стать началом глобального перераспределения сфер влияния. Не исключено, что президент США Дональд Трамп может пойти на большую сделку с Россией и Китаем, где ценой американского доминирования в Латинской Америке может стать будущее Украины.

Об этом говорится в статье Financial Times.

«Доктрина Монро — это большое дело, но мы значительно ее превзошли, действительно очень сильно. Теперь ее называют „Доктриной Донро“», — это заявление Трамп сделал всего через несколько часов после того, как американские войска отстранили Мадуро от власти в Венесуэле.

События в Венесуэле стали наглядной иллюстрацией стремления администрации Трампа утвердить доминирование США в Западном полушарии. Именно такая логика лежала в основе стратегии национальной безопасности страны, обнародованной в прошлом месяце. Заметное удовлетворение президента быстрым результатом операции дает основания предполагать, что он может заинтересоваться дальнейшими интервенциями в расширенно трактуемом американском «заднем дворе».

Раздел сфер влияния между большими державами: угроза для Украины

В то же время смена власти в Венесуэле имеет последствия, выходящие далеко за пределы региона. Провозглашение «Доктрины Донро» в сочетании с сигналами Трампа о сближении с Москвой и Пекином указывает на его симпатии к модели мирового устройства, основанной на разделении на сферы влияния между большими державами.

И Россия, и Китай резко раскритиковали устранение Мадуро. Однако лидер КНР Си Цзиньпин вполне мог бы смириться с потерей китайского влияния в Венесуэле, если бы взамен получил свободу действий в отношении Тайваня. Аналогичное соглашение Россия была бы готова заключить в отношении Украины. Еще в 2019 году Фиона Хилл, которая работала в первой администрации Трампа, сообщала Конгрессу, что Кремль «очень четко давал сигналы о желании заключить какое-то очень странное соглашение-обмен между Венесуэлой и Украиной».

Заявления Трампа по Колумбии и Мексике

После захвата Мадуро Трамп сделал ряд резких заявлений в адрес Колумбии и Мексики. В частности, он обвинил президента Колумбии Густаво Петро в том, что тот «делает кокаин… поэтому ему стоит следить за своей задницей». В то же время американский лидер положительно отозвался о президенте Мексики Клаудии Шейнбаум, но заметил, что наркокартели «управляют Мексикой». В трампистских кругах уже давно ведутся дискуссии о возможности силовых действий против мексиканских картелей непосредственно на территории этой страны. До сих пор преобладала сдержанность, однако успех в Венесуэле может изменить эти настроения.

Куба также вновь оказалась в поле зрения Вашингтона. Коммунистический режим, против которого США безуспешно пытались действовать еще в 1960-х годах, теперь снова вызывает жесткую риторику. Госсекретарь Марко Рубио назвал правительство в Гаване «огромной проблемой» и добавил: «Я думаю, что у них большие проблемы… Я не собираюсь говорить с вами о наших дальнейших шагах». Падение Мадуро неизбежно осложнит положение Кубы, которая долгое время зависела от венесуэльской нефти и финансовой поддержки.

Угроза аннексии Гренландии

Отдельной темой остается Гренландия. Трамп снова публично заявил о желании взять остров под контроль, несмотря на то что он является автономной территорией Дании. Аннексия части территории союзника по НАТО стала бы значительно более радикальным шагом, чем свержение авторитарного лидера в Латинской Америке. Однако администрация Трампа уже длительное время готовит соответствующий информационный фон, обвиняя Данию в неэффективном управлении островом. Учитывая демонстративно пренебрежительное отношение к европейским партнерам, такой сценарий нельзя полностью исключать.

Такой мир отвечает интересам РФ и Китая, но есть страны, способные сопротивляться

В Пекине и Москве за этими процессами будут наблюдать с большим интересом. Мир, в котором мощные государства и авторитарные лидеры могут действовать в своем регионе почти без ограничений, отвечает интересам и России, и Китая. Сам Трамп, вероятно, убежден, что разделение мира на неформальные сферы влияния способно обеспечить «стратегическую стабильность» в отношениях с этими странами.

На первый взгляд такая логика может показаться убедительной. Однако она игнорирует интересы и позицию меньших государств, которым отказывают в праве самостоятельно определять собственное будущее. В то же время эти страны имеют субъектность и могут сопротивляться — что ярко доказала Украина.

Напомним, Госдепартамент США 5 января провозгласил Западное полушарие исключительной зоной влияния Вашингтона, предупредив противников о недопустимости создания там военных баз. Трамп назвал эту стратегию «Доктриной Донро», что является радикальным обновлением исторической Доктрины Монро («Америка для американцев»). На фоне суда над Мадуро в Нью-Йорке, Рубио и Белый дом подчеркнули, что американское доминирование в регионе больше не подлежит сомнению, а любые попытки конкурентов вмешаться в дела полушария будут жестко пресекаться.