Из-за "Талибана" в Германии предложили создать силы быстрого реагирования для Европы

Это не значить, что Европа откажется от помощи американцев.

Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до конца октября 2021 года планирует предложить план создания сил быстрого реагирования для Европы.

Об этом информирует издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министра.

"Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами", — заявила политик в интервью СМИ.

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По ее словам, что события в Афганистане заставили ее задуматься об отставке, однако она решила, что продолжит бороться, чтобы не допустить в будущем подобных ситуациях.

Напомним:

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. "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании " Исламского эмирата Афганистан ".

". Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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