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Из-за "Талибана" в Германии предложили создать силы быстрого реагирования для Европы

Из-за "Талибана" в Германии предложили создать силы быстрого реагирования для Европы

Associated Press

Это не значить, что Европа откажется от помощи американцев.

Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до конца октября 2021 года планирует предложить план создания сил быстрого реагирования для Европы.

Об этом информирует издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министра.

"Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами", — заявила политик в интервью СМИ.

По ее словам, что события в Афганистане заставили ее задуматься об отставке, однако она решила, что продолжит бороться, чтобы не допустить в будущем подобных ситуациях.

Напомним:

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