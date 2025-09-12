Границы между Польшей и Беларусью. / © Associated Press

Сегодня ночью Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью на фоне совместных российско-белорусских военных учений Запад-2025. В Москве говорят, мол, удивлены таким решением Варшавы.

Об этом заявил спикер российского "фюрера" РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля нагло повторил утверждение своего президента-диктатора о том, что, мол, Россия "никогда никому не угрожала, не угрожает ли она странам Европы". В то же время, Песков напомнил традиционное кремлевское утверждение об угрозе для РФ от НАТО, которое является "инструментом конфронтации, а не мира и стабильности".

Действия Польши, закрывшей границу, он назвал "эмоциональной перегрузкой" и обвинил страны Европы в отсутствии "мирного, дружественного сосуществования".

Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки для этих стран", - отметил Песков.

Напомним, против 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за начала белорусско-российских учений "Запад-2025". Ограничения касаются въезда и выезда как для людей, так и грузового, автомобильного и железнодорожного транспорта. Польский премьер Дональд Туск объяснил эти меры тем, что маневры носят агрессивный характер и представляют угрозу для Польши.

Также сегодня белорусские и российские войска начали учения "Запад-2025", участие в которых примут более 18 тысяч военнослужащих. В Беларуси уже заявили о планах отработать на учениях сценарии применения ядерного вооружения и задействовать систему «Орешник».

