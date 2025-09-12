- Дата публикации
Из-за военных учений РФ и Беларуси Польша закрыла границу: в Кремле прокомментировали
Песков цинично заявляет, мол, Российская Федерация "никогда не угрожала" Европе.
Сегодня ночью Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью на фоне совместных российско-белорусских военных учений Запад-2025. В Москве говорят, мол, удивлены таким решением Варшавы.
Об этом заявил спикер российского "фюрера" РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля нагло повторил утверждение своего президента-диктатора о том, что, мол, Россия "никогда никому не угрожала, не угрожает ли она странам Европы". В то же время, Песков напомнил традиционное кремлевское утверждение об угрозе для РФ от НАТО, которое является "инструментом конфронтации, а не мира и стабильности".
Действия Польши, закрывшей границу, он назвал "эмоциональной перегрузкой" и обвинил страны Европы в отсутствии "мирного, дружественного сосуществования".
Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки для этих стран", - отметил Песков.
Напомним, против 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за начала белорусско-российских учений "Запад-2025". Ограничения касаются въезда и выезда как для людей, так и грузового, автомобильного и железнодорожного транспорта. Польский премьер Дональд Туск объяснил эти меры тем, что маневры носят агрессивный характер и представляют угрозу для Польши.
Также сегодня белорусские и российские войска начали учения "Запад-2025", участие в которых примут более 18 тысяч военнослужащих. В Беларуси уже заявили о планах отработать на учениях сценарии применения ядерного вооружения и задействовать систему «Орешник».