Из-за войны на карту будет поставлена судьба трех урожаев — украинский министр в ООН

Из-за войны на карту будет поставлена судьба трех урожаев — украинский министр в ООН

Фермеры не могут собирать урожай.

Этим летом на карту будет поставлена доля трех урожаев: прошлогоднего, который Украина не в состоянии полностью экспортировать, нынешнего, потому что соберут только половину урожая и будущего, поскольку фермеры не будут сеять озимую пшеницу в привычных объемах.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на встрече министерского уровня в штаб-квартире ООН, инициированной Соединенными Штатами, пишет Укринформ.

Он добавил, что каждая страна мира платит свою цену за российскую войну из-за вызванного ею дефицита зерна и инфляции.

«Рост цен на пищевые продукты уже ощутили или ощутят граждане всех стран мира, в том числе и развитых». – сказал он.

До 24 февраля Украина экспортировала через свои морские порты 5 млн. тонн зерна в месяц. В марте экспорт сократился до 200 тысяч тонн, в апреле составил около 1,1 млн. Это означает, что более 20 млн тонн зерна и других культур, выращенных в прошлом году, не попали на мировой рынок.

В этом году Украина ожидает урожай на уровне 50 процентов прошлогоднего, поскольку большинство озимой пшеницы было посеяно на востоке и юге Украины, где продолжаются боевые действия. Кроме того, россияне активно воруют зерно с оккупированных территорий.

«Фермеры не смогут там убирать урожай и не будут этого делать», — пояснил министр.

Из-за российской войны в Украине мировые цены на пшеницу и кукурузу уже выросли более чем на 20%, что повлекло за собой удорожание основных пищевых продуктов

Глобальная продовольственная безопасность может быть гарантирована только в случае прекращения войны РФ против Украины и разблокирования экспорта украинской сельской продукции, подчеркнул Сольский.

Напомним, 17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил — чем быстрее государство получит оружие для сопротивления российской агрессии, тем быстрее произойдет снижение цен на продовольствие во всем мире.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государство уже договорилось со странами ЕС о построении альтернативных путей поставки продовольственного экспорта на мировые рынки.

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