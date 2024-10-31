Из-за войны у Кремля проблемы с подготовкой к выборам в Думу: ISW

Формирование политики на думских выборах зависит от того, будет ли война в Украине в 2026 году.

Кремль пытается подготовиться к избирательной кампании в Госдуму России в сентябре 2026 года через неопределенность в ходе войны в Украине. Это свидетельствует о том, что Москва не уверена, что сможет выиграть войну в течение двух лет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщило российское издание "Медуза", первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко не начал планировать "контуры" выборов в Думу 2026 года, хотя обычно Кремль делает это за два года.

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Близкий к Администрации президента источник сообщил изданию, что формирование политики на думских выборах зависит от того, продолжится ли война в Украине в 2026 году. Как заявил источник в руководстве партии "Единая Россия", пока непонятно, должны ли в кампании политсилы 2026 года участвовать военные, или "символизирующий возвращение к мирной жизни" человек, например премьер-министр Михаил Мишустин.

Политтехнолог, работающий с Кремлем и несколькими региональными правительствами, заявил, что в случае продолжения войны во время избирательной кампании 2026 года, Кремлю понадобится "сила, опирающаяся на ультрапатриотизм". К примеру, это может быть совершенно новая партия или "немного обновленная" политсила "Справедливая Россия". Источник заявил, что в случае окончания войны, Кремлю понадобятся "умеренные силы".

"Справедливая Россия" 26 октября провела съезд и объявила, что ее новым политическим курсом будет "патриотический социализм". Партия описала его как необходимый во время войны, и "крепко опирающийся на большие достижения российской цивилизации и являющийся важнейшим условием дальнейшего развития России".

К слову, президент РФ Владимир Путин обвиняет своих генералов в коррупции, чтобы иметь основания их уволить. Как объяснил оппозиционер Геннадий Гудков, таким образом, диктатор проводит чистку среди командования, которое не может дать положительные результаты в войне.

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