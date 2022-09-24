из-за войны в Украине президент Евросовета призвал к приостановке членства России в Совбезе ООН

Президент Европейского Совета Шарль Мишель 23 сентября призвал приостановить членство России в Совбезе ООН из-за непровоцированной и неоправданной войны РФ против Украины.
Мишель также высказался о праве вето на резолюции, которое в Совбезе ООН есть и у России.
Свое заявление глава Евросовета сделал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Когда постоянный член Совета Безопасности начинает непровоцированную и неоправданную войну, войну, осуждаемую Генеральной Ассамблеей, приостановление членства этого члена в Совете Безопасности, на мой взгляд, должно быть автоматическим", — заявил Мишель.
Он также раскритиковал Россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.
"Использование права вето должно быть исключением, но оно стало, как мы видим, правилом. Реформа необходима и безотлагательна", – сказал президент Евросовета.
Заметим, что право вето на резолюции Совбеза ООН есть у пяти постоянных членов: Китая, США, Франции, Британии и России.
Напомним, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил в Совбезе ООН и заявил – недостаточно того, чтобы Украина хотела мира. Нужно, чтобы Россия дала приоритет дипломатии, а не войне, чтобы у мира был шанс.
Читайте также: