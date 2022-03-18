Из-за вторжения РФ в Украину страны Балтии высылают ряд российских дипломатов

Дипломаты объявлены персонами нон-грата и должны в ближайшее время покинуть территории Латвии, Эстонии и Литвы.

Латвия и Эстония высылают со своих территорий по три российских дипломата, Литва – четыре. Все эти российские дипломаты объявлены персонами нон грата из-за войны РФ против Украины.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс решил объявить троих работников посольства России нежелательными лицами, говорится в сообщении на сайте министерства.

В заявлении объясняется, что нынешняя деятельность этих лиц несовместима со статусом дипломата и наносит ущерб Латвии. Кроме того, соответствующее решение было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе с непровоцированной и ничем неоправданной российской военной агрессией, в планировании и осуществлении которой представители силовых структур РФ сыграли важную роль. Решение Латвии озвучили российскому послу Михаилу Ванину. Следовательно, дипломаты должны покинуть страну до полуночи 23 марта.

В то же время 18 марта в МИД Эстонии вызвали российского посла и вручили ему дипломатическую ноту о том, что три сотрудника посольства РФ, имеющие дипломатический статус, объявлены персонами нон-грата. Эти лица принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России. Все три дипломата должны покинуть Эстонию в течение 72 часов.

Также в МИД Литвы был вызван посол России Алексей Исаков. Там ему вручили ноту с объявлением четырех работников посольства РФ в Литве нежелательными за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Эти работники должны в пятидневный срок покинуть Литву. Такое решение государство приняло также в знак солидарности с Украиной, переживающей беспрецедентную военную агрессию России.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после Украины президент РФ Владимир Путин хочет захватить Литву, другие страны Балтии и Польшу.