Из-за захвата АЭС в Украине Финляндия не выдаст лицензию электростанции, которую строит "Росатом"

Лицензию абсолютно невозможно выдать, подчеркнули финские чиновники.

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил об абсолютной невозможности выдачи лицензии проекту АЭС "Ханхикви", в строительстве которой участвует "Росатом".

Об этом министр сказал в ходе дискуссии в парламенте, пишет финское издание Yle.

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Лантиля сказал, что решение о продлении проекта АЭС "Ханхикиви" или смене поставщика принимают владельцы, но государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии.

"Когда рассматривается вопрос о выдаче лицензии, во главу угла ставятся общие интересы общества. В ситуации, когда у нас есть большой собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильственно захватил атомную электростанцию в иностранном государстве, лицензию абсолютно невозможно выдать", – подчеркнул министр.

Напомним, во время войны в Украине Россия захватила две украинские атомные электростанции – ЧАЭС и ЗАЭС.