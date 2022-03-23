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Из-за захвата АЭС в Украине Финляндия не выдаст лицензию электростанции, которую строит "Росатом"

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Из-за захвата АЭС в Украине Финляндия не выдаст лицензию электростанции, которую строит "Росатом"

Андрейй Кирнов / muph.livejournal.com

Лицензию абсолютно невозможно выдать, подчеркнули финские чиновники.

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил об абсолютной невозможности выдачи лицензии проекту АЭС "Ханхикви", в строительстве которой участвует "Росатом".

Об этом министр сказал в ходе дискуссии в парламенте, пишет финское издание Yle.

Лантиля сказал, что решение о продлении проекта АЭС "Ханхикиви" или смене поставщика принимают владельцы, но государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии.

"Когда рассматривается вопрос о выдаче лицензии, во главу угла ставятся общие интересы общества. В ситуации, когда у нас есть большой собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильственно захватил атомную электростанцию в иностранном государстве, лицензию абсолютно невозможно выдать", – подчеркнул министр.

Напомним, во время войны в Украине Россия захватила две украинские атомные электростанции – ЧАЭС и ЗАЭС.

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