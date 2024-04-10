Из законопроекта о мобилизации выбросили финансовое поощрение тех, кто на фронте – нардеп

Аргумент – нет денег. И это на фоне того, что некоторые народные депутаты "хотели взять из бюджета на программу кэшбека".

Комитет парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изъял из законопроекта о мобилизации нормы о финансовом поощрении уже воюющих на фронте.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Кстати о кэшбеке за бюджетные деньги. Вчера из законопроекта о мобилизации выбросили в последний момент нормы о финансовом поощрении тех, кто уже на фронте. Они были одобрены, но в последний момент убрали", — говорится в заявлении политика.

По его словам, для такого шага был озвучен единственный аргумент – нет денег. Это была позиция правительства.

"Так вот, эти меры в год стоили не более 20-40 млрд грн, которые наши "гении экономической мысли" в лице Свириденко, Шурмы и других хотели взять из Бюджета на программу кэшбека. Абсолютно популистическую историю", – высказался Железняк.

Он возмутился, что на военных парламент эти деньги не смог найти, а "чтобы просто спустить в трубу и кто-то себе пару постов еще написал, должны выделить 20-40 млрд грн?!"

Напомним, накануне комитет по безопасности Верховной Рады подготовил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Его рассмотрение может начаться в сессионном зале уже 10 апреля. Стало известно, какие основные нормы остались в документе.

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