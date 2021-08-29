Избегайте поездок и не подходите к воротам: американцев призвали немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

Избегайте поездок и не подходите к воротам: американцев призвали немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

Дипломаты заявляют об угрозе для людей.

Посольство США в Кабуле порекомендовало американцам избегать территорий, прилегающих к аэропорту столицы Афганистана.

Об этом сообщается на сайте посольства.

"На фоне достоверных данных об определенной угрозе все граждане США вблизи аэропорта Кабула должны немедленно покинуть прилегающую к нему территорию", — говорится в заявлении дипломатов.

В дипмиссии подчеркнули, что американским гражданам следует также отказаться от поездок в аэропорт и не подходить ни к одним из его ворот.

Угрозу называют "конкретной и заслуживающей доверия".

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Также американцам советуют избегать нового министерства внутренних дел.

Напомним, что подразделения движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта, но в Пентагоне заявили, что до завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула обеспечивают вооруженные силы США и их союзников, а сейчас американские военные продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт.

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.

В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.

Также "Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула.

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