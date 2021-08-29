Избегайте поездок и не подходите к воротам: американцев призвали немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

Дипломаты заявляют об угрозе для людей.
Посольство США в Кабуле порекомендовало американцам избегать территорий, прилегающих к аэропорту столицы Афганистана.
Об этом сообщается на сайте посольства.
"На фоне достоверных данных об определенной угрозе все граждане США вблизи аэропорта Кабула должны немедленно покинуть прилегающую к нему территорию", — говорится в заявлении дипломатов.
В дипмиссии подчеркнули, что американским гражданам следует также отказаться от поездок в аэропорт и не подходить ни к одним из его ворот.
Угрозу называют "конкретной и заслуживающей доверия".
Также американцам советуют избегать нового министерства внутренних дел.
Напомним, что подразделения движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта, но в Пентагоне заявили, что до завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула обеспечивают вооруженные силы США и их союзников, а сейчас американские военные продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт.
Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.
В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.
Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.
Также "Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула.