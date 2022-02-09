Избежать шатдауна: Палата представителей США приняла соответствующий законопроект

Теперь эта норма должна быть поддержана Сенатом.

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за продолжение финансирования правительства до первой половины марта в условиях до сих пор не утвержденного государственного бюджета на 2022 финансовый год.

Об этом пишет Укринформ.

272 конгрессменов приняла законодательную инициативу, позволяющую продлить финансирование правительственных учреждений до 11 марта, что предотвратит шатдаун.

Далее документ должен поддержать Сенат, уже готовый в короткие сроки рассмотреть законопроект, принятый Палатой представителей.

Напомним, что федеральное правительство США финансируется на основании схожей резолюции, принятой в начале декабря прошлого года. Она позволила продлить выделение средств из государственного бюджета до 18 февраля.

Также читайте В США удалось избежать шатдауна: Байден подписал временный бюджет

Отметим, что в США финансовый год завершается 30 сентября. Если бюджет на следующий год по сей день не утвержден, Конгресс принимает соответствующие законодательные инициативы, позволяющие продолжать финансирование федеральных учреждений на ограниченный срок в объемах предыдущего госбюджета.

После обострения борьбы в конгрессе между республиканцами и демократами шатдауны перестали быть редкостью в последние годы.

Добавим, что шатдаун – временная частичная остановка работы государственных органов.

В истории Соединенных Штатов шатдаун происходил 17 раз, последний раз – в 2018, предпоследний – в 2013 году, из-за несвоевременно принятого бюджета. Это — то же, что и прекращение работы правительства США.

В феврале 2019 тогдашний президент США Дональд Трамп подписал правительственный бюджет на 2019 и финансовый год, чем остановил шатдаун.