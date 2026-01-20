Избежит ли Путин наказание из-за "Совета мира" Трампа: объяснение эксперта

Владимир Путин / © Associated Press

Инициатива президента США Дональда Трампа создать новый Совет мира по урегулированию ситуации в Газе вызывает немало вопросов у международного сообщества. Особую обеспокоенность вызывает вероятное участие в этом формате российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью УНИАН.

По словам Климкина, сам факт создания такого Совета и участия в нем лидера государства-агрессорки не отменяет юридические механизмы наказания. Однако политические последствия могут быть ощутимыми.

«Путин может быть привлечен к ответственности либо через международные механизмы, например, трибуналы, либо национальные механизмы. Этот Совет напрямую не создает проблем ни первым, ни вторым, но косвенно, конечно, может», — отметил дипломат.

Эксминистр подчеркнул, что Дональд Трамп в своих действиях руководствуется специфической логикой, часто игнорирующей глобальный контекст ради решения конкретной задачи.

Как утверждает эксперт, американский лидер не беспокоится о том, какой сигнал миру пошлет присутствие военного преступника за столом переговоров.

Для Трампа приоритетом является привлечение всех игроков, имеющих рычаги влияния на Ближнем Востоке, независимо от их репутации.

«В данном случае он мыслит через призму Ближнего Востока, а не всего прочего: войн и конфликтов. И это именно специфика Трампа», — объяснил Павел Климкин.

Напомним, на днях Financial Times сообщило, что США рассматривают возможность расширения так называемого «Совета мира» Дональда Трампа, чтобы она занималась не только урегулированием ситуации в Секторе Газы, но и другими международными конфликтами — в частности, войной России против Украины и кризисом в Венесуэле.

По данным издания, Трамп официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к этой инициативе. В то же время, как отмечает FT, Зеленский осторожно относится к такому предложению, поскольку среди потенциальных участников фигурирует и российский диктатор Владимир Путин, а также лидеры государств, поддержавших агрессию РФ против Украины.

Кроме того, приглашение к участию получил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Дональд Трамп также публично подтвердил, что обратился к Путину с предложением присоединиться к «Совету мира».