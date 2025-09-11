Избиение дронов и ракет над Украиной силами НАТО: Сикорский сделал важное заявление

Радослав Сикорский / © York Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил с украинским коллегой Андреем Сибигой возможность привлечения стран НАТО для перехвата ракет и дронов над территорией Украины.

Об этом сообщает RMF FM.

В ходе пресс-конференции журналисты спросили у Сикорского, как Варшава относится к предложениям Киева, чтобы авиация и ПВО стран НАТО сбивали российские цели, представляющие угрозу воздушному пространству Альянса.

Реклама

Польский министр подчеркнул, что у польских пилот есть определенные оперативные ограничения. В частности, из-за "заботы о том, чтобы никому не причинить вреда на земле".

"Украина просит нас, чтобы если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией", - подчеркнул Сикорский.

Впрочем, по его словам, "никаких решений по этому вопросу не принято".

Напомним, минувшей ночью русские дроны атаковали Польшу. Это первый случай, когда соседняя страна и союзная авиация сбивала российские воздушные цели. После инцидента, польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что сейчас перспектива военного конфликта "ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что безопасность страны является самым высоким приоритетом и требует тесного сотрудничества. Также было проведено совещание в Совете национальной безопасности. Кроме того, в стране объявлен ускоренный вызов резервистов.