Избранный президент Польши сделал заявление о войне в Украине и Путине

Кароль Навроцкий

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В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским избранный президент Польши Кароль Навроцкий заверил, что его страна будет оказывать поддержку украинцам в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщил представитель польского президента, который вступит в должность 6 августа, Рафал Лешкевич в своей заметке в соцсети Х.

«Россия — это неоимперское и колониальное государство, которым правит военный преступник Владимир Путин. Поэтому Украина, борясь с кремлевским режимом, может рассчитывать на поддержку Польши», — заявил Нароцкий.

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Однако ключевой темой разговора была «историческая политика», поскольку, по мнению избранного президента Польши, в отношениях между странами есть много «важных и до сих пор нерешенных исторических вопросов».

Очевидно, речь идет о так называемой «Волынской трагедии» 1943 года, в которой часть поляков, к которым относится избранный президент Польши, обвиняют украинцев.

По словам спикера Навроцкого, разговор состоялся по просьбе президента Украины.

Владимир Зеленский подтвердил разговор, добавив, что во время него были обсуждены ключевые события на ближайшие месяцы и достигнута договоренность об обмене визитами для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

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Навроцкий известен тем, что выступил против вступления Украины в НАТО и обязался не отправлять в Украину польские войска.

Кроме того, недавно он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой масштабировать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии.

Напомним, в конце июня президент Польши Анджей Дуда, который будет находиться на посту до 6 августа, посоветовал украинцам быть терпеливыми к своему преемнику-националисту Каролю Навроцкому.