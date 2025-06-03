Избранный президент Польши сделал заявление относительно Украины: что он сказал

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, который недавно одержал победу на выборах, ожидает укрепления партнерства с Украиной. В своем заявлении он акцентировал на необходимости совместного преодоления исторических проблем.

Об этом он написал в своей соцсети Х.

"Уважаемый господин президент! Благодарю за Ваше обращение. Я с нетерпением ожидаю продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я убежден, что для этого необходим не только хороший диалог, но и решение накопленных исторических проблем. Польша была самым горячим сторонником Украины в борьбе с российской агрессией — ни одна другая страна не понимает этой угрозы больше, чем мы", — обратился Навроцкий к Владимиру Зеленскому.

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Избранный президент выразил надежду на дальнейшую совместную работу для решения исторических разногласий и построения безопасного будущего.

Напомним, Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше с результатом в 50,89% голосов избирателей, тогда как за его конкурента Рафала Тшасковского проголосовали 49,11% избирателей.

Также мы писали о том, что отношение Навроцкого к Украине является противоречивым: он высказывал ряд контроверсионных заявлений относительно исторической политики и вступления в НАТО.

Ранее польские СМИ опубликовали расследование о том, что Навроцкий был сутенером и «заказывал» проституток.

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