Издание Financial Times назвало имя потенциального претендента на пост главы Евросовета

Экспремьера Италии и бывшего президента Европейского центрального банка 76-летнего Марио Драги называют потенциальным кандидатом на пост главы Евросовета после того, как Шарль Мишель заявил, что досрочно уходит в отставку.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов Евросоюза.

Собеседники издания отмечают, что трудно предсказать последовательность соглашений по замещению высших должностей в ЕС, которые также зависят от результатов выборов по всему Евросоюзу. В свою очередь источник, близкий к Драге, говорит, что он не претендует ни на одну из ведущих ролей в блоке.

"Но спекуляции по перспективам Драги, основанные на его послужном списке, опыте и статусе одной из самых выдающихся фигур ЕС, подчеркивают желание многих столиц окончательно определить преемника задолго до предполагаемого ухода Мишеля в середине июля", — говорится в статье издания.

Директор расположенного в Риме аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи заявляет, что Драги — это фигура, "которой будет очень трудно отказать, если за ним действительно стоит импульс". По ее словам, политик вряд ли откажется от должности, если его серьезно попросят, "но он тоже не собирается пробивать себе дорогу локтями".

Помимо Драги рассматриваются кандидатуры действующих премьер-министров, таких как Педро Санчес из Испании и Мэтте Фредериксен из Дании. Эти два политика связаны с крупными европейскими политическими партиями. А это, отмечает издание, важный фактор в назначениях в Европейском союзе. Отсутствие у Драга партийной принадлежности может ему только "мешать", считает европейский дипломат.

Как сообщалось, действующий премьер Венгрии Виктор Орбан может заменить президента Евросовета. Ведь именно Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 до декабря.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что досрочно уходит в отставку. Он стремится присоединиться к бельгийской либеральной партии MR – Mouvement Réformateur (Реформистское Движение), которая будет участвовать в выборах в Европейский парламент.

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