Издание The Telegraph назвало причины, почему КНДР решила вступить в войну России против Украины

Ранее КНДР помогала России оружием, однако теперь все может кардинально измениться из-за прямого участия в войне.

Россия, которая несет большие потери на войне против Украины, может существенно усилить свой наступательный потенциал за счет использования северокорейских военных. Но также существенную выгоду от этого получит и КНДР.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Журналисты издания назвали шесть причин, по которым Северная Корея решила вступить в войну в Европе.

Ранее КНДР помогала России оружием, в частности, Пхеньян передал Москве большое количество артиллерийских снарядов, однако теперь баланс сил может кардинально измениться из-за прямого применения военных КНДР. Издание пишет, что военный альянс между двумя диктаторскими режимами повлияет на глобальную ситуацию безопасности, однако изменение ситуации будет зависеть от того, что Москва даст Пхеньяну в ответ.

Издание перечислило основные причины, побудившие Ким Чен Ина отправить войска на войну против Украины.

Режим в КНДР нуждается в иностранной валюте, чтобы удерживаться на плаву. КНДР уже давно отправляет работников на заработки в Россию, но теперь в ход пошли военные.

Развертывание войск КНДР значительно усилит мировое влияние северокорейского диктатора, давно мечтающего о международном издании, а не статус "взбешенного деспота" местного масштаба.

Северной Корее нужны военные с реальным боевым опытом. Армия КНДР имеет 1,2 миллиона военнослужащих, но участие в войне против Украины предоставит бесценный опыт современной войны. Этот опыт КНДР может использоваться для противостояния с Южной Кореей.

Кроме того, КНДР может потребовать от Москвы помощи в модернизации армии в обмен на "живую силу" на поле боя, поскольку войска Северной Кореи устарели не только морально, но и технически.

Аналитики также предполагают, что КНДР будет просить у России технологии космических спутников и атомных подлодок, а возможно и межконтинентальных баллистических ракет, которые смогут достигать любой точки США.

Также Пхеньян может потребовать от РФ реальных гарантий безопасности, поэтому возможно заключение военного союза, который будет работать в обе стороны. Если сегодня КНДР помогает России в войне против Украины, тогда Москва должна будет помочь Пхеньяну в войне против Южной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курскую область за несколько дней РФ перебросит 5 тысяч военных из КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц прокомментировал опрокидывание войск КНДР в Украину.

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