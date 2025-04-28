Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Важно, чтобы любое мирное урегулирование, в котором президент США Дональд Трамп выступал посредником, защищало, а не ограничивало суверенитет Украины, и, что главное, наказывало, а не поощряло агрессию РФ.

Об этом говорится в материале The Times .

Издание пишет, что короткий разговор с президентом Владимиром Зеленским в Ватикане привел к долгожданному изменению тона от Трампа. Впрочем, остается открытым вопрос о том, удастся ли Зеленскому убедить американского коллегу, что любой мирный договор только отложит, а не разрешит конфликт, если он не отменит территориальное достояние Кремля. В частности, незаконная аннексия Крыма.

Реклама

Заморозка конфликта на сегодняшних линиях фронта станет гарантией того, что Россия воспользуется возможностью нанести еще больший удар по Украине, пишут авторы The Times.

"Мирное соглашение, которое предоставило бы России любую часть украинской территории, нормализовало бы роковое для международного порядка, основанного на правилах, представление о том, что национальные границы могут быть изменены силой, если только она достаточно жестока. Соседи России немедленно окажутся под угрозой, как и страны за пределами Европы, в частности Тайвань".

До сих пор администрация Белого дома, по сути, предоставила Киеву два выбора: либо он соглашается на мирное соглашение, либо Штаты отказываются от усилий по переговорам. Следствием второго варианта станет представление о том, что препятствием к миру является Зеленский, а не Путин. Это приведет к реинтеграции России в мировое сообщество и снимет санкции с режима Путина, отмечает Times.

"Хотя это вроде бы закончит конфликт с огромными потерями в человеческих жизни, несовершенное соглашение станет ужасным признаком для сдерживания государств-изгоев от запугивания мирных государств", - отмечает издание.

Трамп надеется выйти из своего второго срока с репутацией посредника. Однако ни одно соглашение по Украине не будет возможно, если оно будет рассматривать стороны как имеющие равную ответственность за катастрофическую войну, начатую по прихотям Кремля.

Напомним, Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил давнюю позицию Кремля, что РФ не отдаст оккупированные территории. Это подрывает усилия президента США Дональда Трампа по заключению продолжительного мира.

Дата публикации 21:32, 25.04.25 Количество просмотров 141 План предательства! США и Россия «раздерибанили» Украину?! Хотят забрать не только Крым!