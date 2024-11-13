Изменен порядок выплат родственникам погибших военных: что нужно знать

Выплаты можно получить в течение трех лет с даты решения суда о признании военнослужащего умершим.

Кабмин установил новый порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военных, которые сначала были пропавшими без вести, а впоследствии официально объявлены умершими.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Теперь эти семьи смогут получить выплату в течение трех лет после того, как суд официально признает военного умершим. Ранее этот термин отсчитывался от даты смерти, указанной в свидетельстве, что создавало затруднения для родственников. В случаях, когда суд признавал смерть после длительного исчезновения, семьям могло не хватить времени на получение выплат, ведь судебное решение часто принималось спустя много времени после фактического исчезновения человека.

Новые правила означают, что теперь родственники смогут оформить помощь сразу с момента, когда судебное решение вступит в законную силу. Это поможет обеспечить финансовую поддержку семьям погибших военнослужащих, даже если их смерть была признана только после продолжительного периода.

Кроме этого, Правительство предусмотрело срочные выплаты для лиц с инвалидностью I группы, нуждающихся в немедленном лечении. Такие выплаты будут предоставляться вне очереди, ведь люди с тяжелой инвалидностью часто не могут ждать в общей очереди из-за своих неотложных медицинских нужд.

Эти изменения были внесены в соответствующие постановления Кабинета Министров, регулирующие порядок выплат денежной помощи для военнослужащих, а также полиции и других служащих во время действия военного положения в Украине.

Напомним, ранее Кабмин установил размеры и порядок выплат погибших военных, которые были участниками АТО, а также членами добровольческих формирований и партизанского движения, не являющихся военнослужащими.

Ранее Кабмин установил размеры и порядок выплат погибших военных, являвшихся участниками АТО, а также членами добровольческих формирований и партизанского движения, не являющихся военнослужащими.

Читайте также: