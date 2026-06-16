Изменение курса на G7: Трамп смягчил позицию по отношению к Украине после встречи с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

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Во время июньского саммита «Большой семерки» во французском городе Эвиан европейские союзники приложили значительные усилия, чтобы сблизить позиции США и Европы по поводу российско-украинской войны. Лидеры стран стремились организовать личные переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом с тем, чтобы продемонстрировать американскому президенту реальное усиление позиций Украины на поле боя.

Об этом пишет Bloomberg.

Встреча в кулуарах и эмоциях Трампа

Ранее американский лидер был непоколебимо убежден в том, что у Украины нет сильных карт и должна уступить свои территории ради прекращения боевых действий. Однако президент Франции Эммануэль Макрон оперативно организовал краткую встречу двух лидеров на полях международного саммита.

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Во время разговора украинский президент показал коллеге фотографии разрушенного Свято-Успенского собора в Киеве, что сильно растрогало Трампа. После этого незапланированные переговоры официально были внесены в рабочий график американского президента.

Позже в общении с журналистами Трамп подчеркнул, что Россия должна заключить соглашение, назвав нынешние события бессмысленными. Он заверил в своей готовности сделать все возможное для разрешения этого конфликта.

Смена риторики и новые санкции против России

Такие смягченные заявления прозвучали даже после продолжительного воскресного разговора Трампа с Владимиром Путиным в день 80-летия американского политика. Представители саммита отмечают, что теперь среди союзников господствует общее мнение о невозможности военной победы России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер связал смену настроений в Москве с серьезными разрушениями российской экономики после лет войны. Трамп также выразил готовность рассмотреть вопрос об усилении санкций против страны-агрессорки на фоне стабилизации мирового рынка нефти.

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Французская сторона пригласила Зеленского остаться в Эвиане до завершения всех официальных мер по проведению дополнительных дискуссий. Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил полное единство стран Большой семерки и оптимистичные ожидания от дальнейшего хода событий.

Напомним, Зеленский после участия во встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия должна осознать – «ее война никогда не станет нормой» . Президент наметил главные приоритеты и поблагодарил партнеров за поддержку.

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