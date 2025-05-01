Смена курса: Трамп разрешил экспорт оружия в Украину после приостановки помощи

Дональд Трамп одобрил экспорт оружия в Украину на $50 млн / © Associated Press

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В среду администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу о своем намерении дать зеленый свет на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов или более.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники.

Это разрешение, первое в своем роде с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад, предоставлено лишь через несколько недель после того, как администрация приостановила всю военную помощь, связанную с Украиной, для пересмотра, отметив новый приоритет: использование влияния США для прекращения конфликта дипломатическим путем, а не длительной военной поддержки.

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Конгресс в своем последнем пакете помощи Украине одобрил продажу оружия, связанного с DCS, на сумму более 1 миллиарда долларов. Предыдущая администрация США при президенте Джо Байдене позволила использовать часть этой суммы для передачи крайне необходимого оружия, такого как полностью автоматические пулеметы калибра .50, охваченной войной стране.

С 2015 по 2023 год США незаметно разрешили постоянный экспорт оборонной продукции и услуг в Украину на сумму более 1,6 миллиарда долларов через систему DCS.

Все DCS работают тихо; о них не объявляют публично, как о продаже военной техники за границу», — сказал вашингтонскому корреспонденту Kyiv Post Колби Бадхвар, аналитик по безопасности исследовательской группы Tochnyi.

«Новость здесь заключалась в том, что (продажа оружия США) продолжается, несмотря на все прогнозы, что Трамп полностью отрежет Украину», — добавил он.

Kyiv Post посетил Орбиту — город, который должен был походить на Припять или Энергодар, — но его покинули во время строительства, оставив после себя разбитые мечты сотен людей, которые уже туда переехали.

Сообщение о лицензии на продажу на сумму 50 миллионов долларов, впервые увидевшей Kyiv Post, было подано в Конгресс через Закон о контроле над экспортом вооружений — закон, уполномочивающий президентов США контролировать импорт и экспорт товаров и услуг оборонного назначения, согласно официальному сообщению, направленному в Конгресс из Управления законодательных дел Государственного департамента.

Предлагаемая продажа охватывает экспорт оборонной продукции, включая технические данные, и оборонные услуги в Украину.

Этот шаг также состоялся всего через несколько недель после того, как президент Владимир Зеленский объявил о намерении своей страны приобрести у США системы противовоздушной обороны и вооружения на сумму 30-50 миллиардов долларов как форму будущих гарантий безопасности.

Доктор Майкл Сесире, исследователь обороны и безопасности в RAND, некоммерческой исследовательской организации, считает, что если военная помощь США Украине продолжится — будь то продление предыдущего пакета или дальнейшее осуществление президентских полномочий по сокращению военных ресурсов — «это усилит влияние США».

«Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем желании добиться длительного прекращения огня в Украине. Для достижения этой цели понадобится влияние как на Киев, так и на Москву», — резюмировал доктор Сесире.

Ранее сообщалось, что Украина согласилась на условия США по завершению войны.