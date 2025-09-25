Изменение позиции Трампа по войне в Украине: президент Словении сказала, что он понял

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Словении Наташа Пирц Мусар выразила мнение, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по войне в Украине, потому что убедился, что Кремль играет с ним в игры.

Об этом она сказала в комментарии «Укринформу».

Мусар отметила, что «рада была услышать об этом (изменении позиции Трампа — ред.)».

Президент Словении считает, что американский лидер был честным в своем желании остановить войну за 24 часа, «но понял — возможно, немного поздно, — что это не так».

«Поэтому я очень надеюсь, что он и дальше будет работать над достижением мира. С его слов я почувствовала, что он постоянно будет двигаться в этом направлении, и он открыт для диалога», — высказалась Мусар о Трампе.

Она добавила — заявления президента США убеждают, что он будет делать все возможное для остановки войны в Украине.

Президент Словении обратила внимание на тот факт, что в руках Трампа есть много рычагов. В то же время политик подчеркнула ответственность Евросоюза.

«Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, и мы должны выступить в один голос в этом вопросе», — сказала Мусар.

Как юрист она подчеркнула необходимость уважать международное право и Устав ООН.

«Если мы позволим одной крупной сверхдержаве просто переступить через международное право, то окажется много людей, которые будут подражать ей. Вот что стоит на кону», — сказала президент Словении.

Отвечая на вопрос, что же именно могло изменить позицию Трампа, Мусар сказала, что важную роль сыграли контакты американского лидера с его европейскими коллегами.

«Думаю, президент Трамп разговаривает со многими европейскими политиками, и многие главы государств рассказали ему о позиции ЕС, немного истории и то, что за этим стоит», — сказала Мусар.

Напомним, 23 сентября неожиданно Трамп заявил, что Украина способна вернуть свои территории до границ 1991 года, добавив, что для этого необходима финансовая поддержка со стороны Европы и НАТО.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина объяснила, как удалось убедить Трампа относительно войны. Так, перед встречей команда президента Украины подготовила подробные данные о ситуации на фронте и экономическом состоянии России. Стефанишина лично работала над тем, чтобы предоставить окружению президента США «максимальную информацию». А решающими могли стать подробности коммуникации с европейскими партнерами, которые на встрече озвучил министр финансов США Скотт Бессент.