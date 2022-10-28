Изменение риторики Германии по поводу войны в Украине: эксперт рассказал, как это повлияет на Европу

Ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИДе Станислав Желиховский считает, что изменение риторики и увеличение поддержки Украины со стороны Германии повлияет на отношение к войне с Россией других стран Запада.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Если еще недавно мы считали, что крупнейшими лоббистами в помощи Украины среди европейских стран являются Польша, страны Балтии и еще некоторые государства, которые понимали происходящую проблему. Так если к этому проукраинскому десанту присоединится еще и Германия, которая является сердцем, локомотивом Европейского Союза и вообще всей европейской жизни, конечно это будет серьезный шаг для того, чтобы такие страны как Россия поняли, что за Украину стоят серьезные государства", — отметил Желизовский.

По мнению эксперта, кремлевский диктатор пытался удержать "пророссийскую" позицию в Германии.

"Владимир Путин не зря хотел привязать страну к своим энергоресурсам, к бизнесу на территории России для того, чтобы Германия как можно больше умалчивала агрессию, чтобы она не давала возможности Украине интегрироваться в западное сообщество. Собственно это была цель Путина – чтобы Германия играла пророссийскую игру больше, а не проукраинскую", – считает он.

Он отметил, что США будет только приветствовать увеличение помощи Украине со стороны Германии.

"Понятно, что США только приветствуют такую Германию. И нам было бы очень хорошо, если бы Германия предоставляла как можно больше своих типов вооружения. Мы видим, что они очень хорошо показали себя и на поле бою, и для защиты. Украинцы одни из немногих смогли протестовать в реальных боевых действиях это оружие, оно действительно эффективно, и если оно прибавится к тому оружию, которое мы имеем – это, конечно, улучшит не только оборонный потенциал, но и возможность деоккупировать те территории, чего очень не хочет Путин, ведь понимает, что когда это произойдет, его режиму рано или поздно придет конец", – подчеркнул он.

Помощь от Германии

В среду, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 года.

Бундесвер опубликовал обновленный список вооружения, которое Германия передала Украине с начала 2022 года. Там отчитались, что бюджет для помощи Украине увеличен до 2 млрд евро.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что Германия после приезда в Украину президента Франко-Вальтера Штайнмайера изменила свою риторику по поводу войны в нашем государстве.