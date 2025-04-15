Изменение риторики США: повлияют ли заявления Трампа на отношения с Украиной

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, который ранее обещал «скорое окончание войны», теперь открыто обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в «неуважении к США» и даже намекает на его причастность к «обманчивой пропаганде».

В свою очередь, Зеленский критикует американцев в более лояльном подходе к России в урегулировании конфликта.

О чем свидетельствуют резкие высказывания глав двух стран и какие могут быть последствия — узнайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Резкие заявления Трампа

Президент США во время брифинга в Белом доме фактически обвинил Украину в развязывании войны против более сильного врага.

В критическом заявлении американского президента говорилось, что Киев не должен был начинать конфликт с Россией, которая в разы превосходит его по силе, и теперь только надеется на поставку оружия от Запада.

«Он (Зеленский — ред.) всегда стремится приобрести ракеты. Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть войну. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в двадцать раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам какие-то ракеты», — заявил Трамп.

Таким образом Трамп повторил нарратив Москвы.

Ранее президент США обвинил президента Украины и своего предшественника Джо Байдена — якобы они виноваты в том, что война началась.

В своей соцсети Truth Social он написал: «Зеленский и бесчестный Джо Байден совершенно ужасно справились, допустив начало этой трагедии». Трамп заявил, что было много способов предотвратить этот конфликт.

Также он подчеркнул, что эта война «не его, а Байдена» . По словам Трампа, он «усердно работает», чтобы остановить смерти и разрушения.

Вэнс раскритиковал Зеленского

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс возмутился словами Зеленского, которые он сказал в интервью 60 Minutes на CBS News.

Напомним, во время встречи в Белом доме Вэнс обвинил Зеленского в неуважении и пропаганде из-за организации «обманчивых туров».

В свою очередь украинский президент в интервью заявил, что Вэнс «каким-то образом оправдывает действия Путина».

На что вице-президент США раскритиковал Зеленского и подчеркнул, что осуждал Россию с 2022 года, передает Reuters.

По словам Вэнса, он пытался понять стратегические цели обеих сторон для поиска решения. Также Вэнс возразил, что это означает поддержку России.

Как отметил вице-президент США, абсурдно обвинять Америку, удерживающую Украину «на плаву», в поддержке россиян.

Что говорит Зеленский

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после визита в РФ заявил, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса «пяти территорий».

На фоне заявления Уиткоффа в интервью 60 Minutes на CBS News Зеленский заметил, что в США преобладают российские нарративы о войне в Украине.

Он выразил возмущение по поводу попыток Америки занять нейтральную позицию в войне. Он отметил, что миру должно быть очевидно — Россия является агрессором, а ее действия привели к многочисленным жертвам и разрушениям в Украине.

Зеленский считает, что в Вашингтоне сейчас наблюдается «изменение тона и изменение реальности», и он не хочет «заниматься той измененной реальностью, которую мне представляют».

По его мнению, это недопустимо, поскольку сильное государство должно четко поддерживать жертву вооруженной агрессии.

Президент также выразил разочарование в том, что американская сторона демонстрирует более лояльное отношение к России по сравнению с Украиной, что противоречит принципам справедливости и международного права.

Также он посоветовал Трампу перед любыми решениями, любыми планами переговоров посетить Украину и «посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, на уничтоженных или мертвых детей».

Кроме того, Зеленский заявил о несправедливом подходе к Украине со стороны США. Он отметил, что Вашингтон заблокировал оказание военной помощи, а затем предложил прекращение огня, тогда как россиянам вместе с этим предложением ничего не блокировали.

«То есть когда мы говорим о мире через силу, извините, выходит так, что мир через силу работает в одну сторону, и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход», — подчеркнул глава государства в программе 60 Minutes на телеканале CBS News.

По его мнению, США должны выдвигать условия в сторону России, а не в сторону Украины.

США давят на Украину

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что США могут навязать Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое вызывает серьезные вопросы.

Эксперт напомнил, что с самого начала соглашение входило в мирный план, который Зеленский представил Байдену и Трампу в сентябре 2024 года.

«Там был перечень тех требований, как можно, или, вернее, тех пунктов, которые можно расценивать как выход Украины на мирные договоренности с Российской Федерацией», — отметил Шлинчак.

Эксперт считает, что выбор лишь одного пункта из перечня этих условий напоминает тактику Путина после Минских соглашений, когда он манипулировал отдельными положениями.

В свою очередь инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса считает, что Трамп давит на Киев, чтобы продвигать «мирный план» Путина.

Он отметил, что после встречи своего представителя Уиткоффа с российским лидером Трамп начал говорить об «историческом партнерстве» с РФ, одновременно обвиняя Украину в затягивании войны.

По анализу Фурсы, суть предложения Путина сводится к тому, чтобы Украина уступила 25% своей территории (в том числе Херсон и Запорожье) в обмен на «вечный мир». Если Киев откажется, вся ответственность за провал переговоров ляжет на Украину — мол, сначала спровоцировали вторжение, а теперь блокируют мирный процесс.

Аналитик напоминает, что подобные силовые методы Трампа (как в случае торговой войны с Китаем) часто дают обратный эффект.

Эксперт предупреждает, что нынешнее давление на Украину может представлять серьезную угрозу, поскольку сочетается с кремлевской пропагандистской кампанией.

Стоит ли бояться очередной атаки Трампа на Зеленского

Бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько отметил, что не стоит впадать в крайности от очередной смены позиции Трампа.

Военный эксперт подчеркнул, что если США прекратят свое партнерство, то они «прекратят помощь или нам устроят эмбарго».

По мнению Копытько, причина раздражения Трампа состоит в отсутствии легких решений — или давление на Путина, или полный выход из войны, ведь других вариантов уже нет.

Последующие требования к Украине будут означать лишь принуждение к капитуляции, что противоречит как украинским, так и американским интересам, считает эксперт.

Американская разведка и военные подтверждают, что военных оснований для капитуляции Украины нет. Поэтому Трамп оказался перед выбором: бесполезное давление на Киев (которое невозможно реализовать) или сложное, но эффективное давление на Россию.

Военный аналитик уверен, что в США точно есть те, кто будет оказывать сопротивление провалу Украины в войне.

«Провалиться в Украине после Афганистана — это хуже, чем сократить оборонный бюджет накануне драки. Точно есть те, кто будет этому сопротивляться», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что переговоры США с Россией легитимизируют безнаказанность Путина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.