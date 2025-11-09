Изменение риторики Трампа по отношению к Украине: Зеленский объяснил, какую роль сыграл король Чарльз

Дональд Трамп и король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что король Чарльз сыграл важную закулисную роль в поощрении бывшего президента США Дональда Трампа к более активной поддержке Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian.

По словам Зеленского, это произошло после бурной встречи в Овальном кабинете в феврале, когда Трамп публично напал на Зеленского и выгнал его из Белого дома.

Реклама

"Я не знаю всех деталей, но понимаю, что Его Величество направил президенту Трампу некоторые важные сигналы", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Трамп уважает короля Чарльза и считает его очень важным, а это, по мнению Зеленского, настоящий комплимент, который Трамп редко делает другим.

"Его Величество очень поддерживает наш народ. Возможно, "поддерживает" - это не совсем точное слово, но он искренне сочувствует Украине", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему он не "дрожит" перед Трампом и расставил точки над "i" в отношениях с США.