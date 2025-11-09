- Дата публикации
Изменение риторики Трампа по отношению к Украине: Зеленский объяснил, какую роль сыграл король Чарльз
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как король Чарльз закулисно повлиял на Дональда Трампа, мотивировав его более активно поддерживать Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что король Чарльз сыграл важную закулисную роль в поощрении бывшего президента США Дональда Трампа к более активной поддержке Украины.
Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian.
По словам Зеленского, это произошло после бурной встречи в Овальном кабинете в феврале, когда Трамп публично напал на Зеленского и выгнал его из Белого дома.
"Я не знаю всех деталей, но понимаю, что Его Величество направил президенту Трампу некоторые важные сигналы", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что Трамп уважает короля Чарльза и считает его очень важным, а это, по мнению Зеленского, настоящий комплимент, который Трамп редко делает другим.
"Его Величество очень поддерживает наш народ. Возможно, "поддерживает" - это не совсем точное слово, но он искренне сочувствует Украине", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Зеленский объяснил, почему он не "дрожит" перед Трампом и расставил точки над "i" в отношениях с США.