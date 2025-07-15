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Изменение заявлений Трампа по Путину: политолог из США спрогнозировал возможные последствия
Трамп может предоставить Украине оружие, которое поможет получать фронт, но вряд ли позволит выиграть войну.
Изменение заявлений Трампа – важный и неожиданный шаг. НАТО и США договорились о масштабных поставках оружия Украине, которые будут оплачены европейскими странами.
Об этом в комментарии Bild сказал американский политолог Джонатан Кристол.
Специалист считает, что предоставленное оружие поможет Украине удерживать фронт. При этом признает, что этого недостаточно для победы над РФ.
"После запланированного Трампом разворота в сфере вооружений Украина сможет в значительной степени удерживать фронт, но вряд ли сможет выиграть войну", - утверждает Кристол.
Добавляется, что американские СМИ преимущественно положительно оценили так называемый разворот Трампа. Издание The New York Post назвало его слова «решительными и стратегически обоснованными». Отставной генерал Джек Кин в эфире Fox News заявил, что это "совершенно переломный момент". В то же время близкий к Трампу сенатор Линдси Грэм добавил, что президент США «действительно злой на Путина».
Ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина.
Так, на встрече с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме американский президент пригрозил союзникам России 100-процентной пошлиной в случае, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении войны в Украине. Трамп добавил, что он «разочарован в Путине», поскольку тот не сдержал своих обещаний. При этом добавил, что «еще не закончил с ним».