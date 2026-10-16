Изменения к бронированию: премьер Корецкий сделал заявление

Сергей Корецкий / © Getty Images

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заверил, что изменения системы бронирования не будут предусматривать радикальных нововведений для критически важных предприятий оборонного и энергетического комплексов.

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству, пишет «Интерфакс-Украина».

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«Постановление это в процессе проработки, оно обязательно будет доработано, принято и обнародовано. Никакого предательства там нет. Все детали будут ровно тогда, когда они будут обнародованы и приняты все решения», — сказал премьер.

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По словам Корецкого, скепсис относительно изменений в систему бронирования сейчас безоснователен, поскольку никакие решения еще не приняты.

«Нечего критиковать сейчас. А то, что система мобилизации и бронирования подлежит усовершенствованию, это безоговорочный факт. То, что Генштаб нуждается в военных, — это факт. Потому именно так мы сейчас и работаем. Не за что переживать критическим предприятиям, действительно критичным и для оборонного комплекса, и для энергетического комплекса. Могу сказать с уверенностью, что для этих людей, для этих производств никаких радикальных изменений не произойдет», — подчеркнул глава правительства.

Ранее Корецкий сообщил, что в Украине могут упразднить право предприятий бронировать 100% работников от мобилизации. Из-за массовых злоупотреблений и «раздуваний» штата Кабинет министров готовит новые критерии критичности бизнеса.

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