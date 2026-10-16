ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
718
Время на прочтение
1 мин

Изменения к бронированию: премьер Корецкий сделал заявление

Возможность бронировать 100% работников позволяет предприятиям искусственно расширять штат и бронировать людей, фактически не выполняющих критически важных функций, уточнил премьер.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сергей Корецкий

Сергей Корецкий / © Getty Images

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заверил, что изменения системы бронирования не будут предусматривать радикальных нововведений для критически важных предприятий оборонного и энергетического комплексов.

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству, пишет «Интерфакс-Украина».

«Постановление это в процессе проработки, оно обязательно будет доработано, принято и обнародовано. Никакого предательства там нет. Все детали будут ровно тогда, когда они будут обнародованы и приняты все решения», — сказал премьер.

По словам Корецкого, скепсис относительно изменений в систему бронирования сейчас безоснователен, поскольку никакие решения еще не приняты.

«Нечего критиковать сейчас. А то, что система мобилизации и бронирования подлежит усовершенствованию, это безоговорочный факт. То, что Генштаб нуждается в военных, — это факт. Потому именно так мы сейчас и работаем. Не за что переживать критическим предприятиям, действительно критичным и для оборонного комплекса, и для энергетического комплекса. Могу сказать с уверенностью, что для этих людей, для этих производств никаких радикальных изменений не произойдет», — подчеркнул глава правительства.

Ранее Корецкий сообщил, что в Украине могут упразднить право предприятий бронировать 100% работников от мобилизации. Из-за массовых злоупотреблений и «раздуваний» штата Кабинет министров готовит новые критерии критичности бизнеса.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie