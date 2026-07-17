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Изменения в отношениях с Польшей: Зеленский назвал 5 шагов для преодоления исторических споров
Владимир Зеленский объявил о пяти стратегических шагах по улучшению отношений с Польшей по итогам совещания с дипломатами и чиновниками.
Президент Владимир Зеленский объявил пять шагов навстречу Польше, чтобы улучшить отношения между двумя странами.
Об этом он заявил по итогам совещания с дипломатами и чиновниками ОП.
«Приоритеты очевидны: всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении», — говорится в сообщении.
Зеленский напомнил, что Польша поддержала Украину после начала полномасштабного российского вторжения. В то же время он отметил, что защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши.
«Безопасные вызовы, которые стоят в наше время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона», — убежден Зеленский.
О чем договорились на совещании
Принять решение на дипломатическом направлении.
Открыть все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки относительно трагических событий 20-го века на Волыни.
Третье: будут решения для предоставления дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы и вместе с польской стороной нужно обеспечить большую способность для проведения таких работ.
Четвертый: расширения межобщественного диалога Украины и Польши.
Пятое: договорились с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти (УИНП) о расширении возможностей института.
«Александр подготовит и представит системные предложения и прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличить финансовое и другое обеспечение Украинского института национальной памяти. Для достойного представительства украинских интересов нужны и соответствующие возможности», — подытожил глава государства.
Ранее журналист Виталий Портников назвал главную ошибку украинцев в спорах с Польшей.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».