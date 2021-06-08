Изменили слова про ПДЧ в НАТО: в Офисе Зеленского исправили заявление по итогам разговора с Байденом

Из пресс-релиза убрали часть, в которой Байден якобы подчеркнул важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Офис президента Украины исправил в своем заявлении слова президента США Джо Байдена по итогам его разговора с Владимиром Зеленским. Так, после замечания американской стороны с сайта убрали утверждение о том, что Байден подчеркнул важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Об этом сообщает американское издание Axios.

Также читайте Байден рассказал Зеленскому, о чем будет говорить с Путиным

Сначала в заявлении на сайте украинского президента говорилось, что Байден "отметил... важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО", который направит Украину на путь членства в альянсе.

Белый дом опроверг, что Байден выразил поддержку такого шага.

"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили сообщение", — заявил порталу представитель американского Совета национальной безопасности.

Офис украинского президента подкорректировал заявление. Сейчас в нем говорится: "Он (Джо Байден. — Ред.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

В заявлении украинской стороны оставили утверждение о том, что президент США пообещал, что позиция Украины учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО. В то же время в пресс-релизе Белого дома этот месседж отсутствует.

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Глава Белого дома сообщил, о чем будет говорить на встрече с Владимиром Путиным в Женеве. Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

Впоследствии Зеленский рассказал, когда именно летит на встречу к своему американскому коллеге.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку