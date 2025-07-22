Изменит ли ход войны 50-дневный ультиматум Трампа: Эстония заявляет о "моменте истины"

Владимир Путин.

Реклама

Момент истины, изменения в оборонной войне в Украине может наступить в течение 50-дневного ультиматума Дональда Трампа, который он дал Москве для заключения мира.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR .

"Я думаю, что момент истины действительно должен наступить в течение этих 44-43 дней, оставшихся до окончания ультиматума Трампа. Так дальше продолжаться не может. Навстречу новой зиме точно не пойдут с осознанием, что никаких изменений не будет", - сказал Певкур.

Реклама

Эстонский министр считает – Белый дом начал понимать, что для сохранения инициативы в Украине нужно что-то делать. Ведь предыдущие действия, как экономическое давление на РФ, не очень повлияло на агрессора и Москва придерживается своих жестких и негибких условий для Киева.

Теперь Западу не остается ничего другого, как предоставить Украине наступательное оружие, с помощью которого оно сможет добиться визуальных успехов в войне.

"Если бы украинцы могли использовать ракеты дальнего радиуса действия, они получили бы больше поддержки со стороны США. Было бы визуально видно, что теперь что-то движется в положительном направлении. На фронте от этого очень многое зависит. Если три с половиной года продолжается массивный военный конфликт, плюс еще десять лет постоянной напряженности, то в этот момент визуальные сигналы могут повлиять на очень сильное воздействие". важен. Об этом прежде всего стоит задуматься США", - подчеркнул Певкур.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последнее время формирует новую линию по Кремлю и поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. Иначе – ударит санкциями. Пока нет причин, по которым американский лидер может изменить свое мнение.

Реклама

Американский сенатор от Республиканцев Линдси Грэм считает, что санкции против РФ, принятые ЕС, могут вынудить диктатора Владимир Путин сесть на стол переговоров. Особо поздравил он пункт, снижающий ценовой предел на закупки российской нефти с $60 до $47,60 за баррель.

Дата публикации 17:05, 21.07.25 Количество просмотров 71 Трамп встретится с Путиным в Китае? Этого не ожидал никто