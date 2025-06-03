Флаг Польши / © Associated Press

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Польско-украинские отношения остаются стабильными и дружелюбными на уровне народов.

Об этом заявил международный обозреватель Петр Кульба в эфире Киев-24.

По его словам, «совершенно нормальные отношения между украинцами и поляками базируются на уважении и общей позиции — в частности, в отношении России».

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Кульба подчеркнул, что Польша не является антиукраинским государством, и этот тезис важен для понимания текущей ситуации. Комментируя заявления Кароля Навроцкого по Украине, эксперт подчеркнул, что они были сделаны в рамках предвыборной кампании и не имеют стратегического значения.

Навроцкий говорил о том, что Украина якобы не должна вступать в НАТО, а также о необходимости пересмотреть отношение к Волынской трагедии как условие вступления в ЕС. Однако одуванчик советует воспринимать эти слова спокойно, ведь такие месседжи часто используются для мобилизации определенных электоральных групп.

«Президент Польши — это фигура второго политического ряда. Реальная политика формируется партиями, а партийная риторика — эластичная и преимущественно направлена на поддержку Украины «, — отметил эксперт.

Также Кульба отметил, что Кароль Навроцкий имеет тесные связи с футбольными фанатскими группировками, поэтому его заявления следует оценивать с поправкой на контекст.

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По мнению эксперта, настоящая польская политика базируется на уважении суверенитета Украины, ведь он является гарантией и для самой Польши. «Безопасность стран между морями — это общее дело», — добавил он.

Напомним, Кароль Навроцкий победил на выборах в Польше 1 июня. Во втором туре поляки предпочли ему 1,78% голосов. Новый президент — евроскептик и консерватор, в частности, он против членства Украины в НАТО. Провластный кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский финишировал с 49,11%.

Он отметил, что все время на протяжении избирательной кампании чувствовал поддержку не только в Польше, но и за границей. Навроцкий подчеркнул, что его победа на выборах свидетельствует о стремлении поляков жить в безопасной и экономически сильной стране.