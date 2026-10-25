Изменится ли позиция США относительно Украины после выборов в Конгресс: генерал дал тревожный прогноз

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Украине пока придется приспосабливаться к ограничениям американских военных спутниковых технологий, маневрировать и продолжать дипломатическую работу с Соединенными Штатами. Быстрого решения проблемы не стоит ожидать даже после состоявшихся 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

Об этом предупредил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

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Чем отличаются Starlink и Starshield

По словам Романенко, нынешние проблемы Украины связаны, прежде всего, не с обычным спутниковым интернетом Starlink, а с военной системой Starshield.

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Он уточнил, что Starlink Украине оставляют, тогда как с использованием Starshield могут и дальше возникать трудности. В то же время, именно эта технология имеет особое значение для выполнения военных задач.

«В этой ситуации нам остается продолжать мучиться, терпеть, маневрировать, заниматься дипломатией, играть в трамповскую игру», — сказал генерал.

Изменится ли ситуация после выборов в США

Романенко не ожидает, что проблемы Украины с американской поддержкой исчезнут сразу после 3 ноября. Даже если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, Дональд Трамп будет оставаться президентом США еще два года.

По оценке генерала, у демократов есть значительные шансы победить на выборах в Палату представителей, тогда как ситуация в Сенате остается неопределенной.

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В то же время, даже в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом Трамп сохранит президентские полномочия. Однако его политические возможности могут существенно сократиться, а сам он превратится в так называемую «хромую утку».

«Тут вопрос в том, проковыляет ли он еще два года, объявят ли ему импичмент и будут убирать. Есть признаки такого развития событий, поскольку очень многое складывается не в его пользу. Рейтинг Трампа ниже, чем у других американских президентов, находившихся на этом посту до него. Поэтому его действия напоминают поведение хищника, загнанного в угол, и во многом он может оказаться непредсказуемым», — предупредил эксперт.

Романенко обратил внимание на падение политических рейтингов американского президента и ослабление Республиканской партии. По его мнению, это может повлиять на поведение Трампа.

В то же время эксперт объяснил, что результаты промежуточных выборов в США не будут означать мгновенного изменения американской политики. Обновленный состав Конгресса начнет работу только в январе 2027 года, поэтому к этому времени администрация Трампа будет сохранять возможности влиять на решения.

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«Не будет так, что 4 ноября Трампа не станет и наступит светлое будущее. Продолжится очень серьезная борьба, которую закрутил Трамп, и расписание в ней достаточно интересно. Пока что Трампа боятся. Республиканская партия теряет политический вес, но прямо против него не выступает. Но после 3 ноября уже придется спасаться, работать на перспективу, потому что все понимают, что с Трампом уже не будет никакой перспективы», — подытожил Игорь Романенко.

Ранее в Reuters предупредили, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп все больше сосредотачивается на внутренних экономических проблемах. Его стремление снизить цены на горючее и договориться с Россией создает новые риски для Украины.

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