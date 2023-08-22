Изменятся ли тарифы на тепло в новом сезоне: Шмыгаль назвал решение правительства

"Нафтогаз" дальше будет продавать газ поставщикам тепла по фиксированной цене.

Кабмин Украины обеспечивает неизменность тарифов на отопление для населения в новом отопительном сезоне 2023-2024.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства 22 августа.

"Обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне", – сказал Шмыгаль.

Он объявил, что 22 августа правительство продлевает действие ВСО (возложение специальных обязанностей) на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Это значит, что "Нафтогаз" в дальнейшем будет продавать газ поставщикам тепла по фиксированной цене – 7,4 тыс. грн. за 1000 куб. м.

"Это решение — часть комплексных мероприятий по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов", — рассказал премьер-министр.

К слову, накануне министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что зимой в Украине не будут выключать свет, ведь энергосистему активно готовят к отопительному сезону. Однако отключения электроэнергии возможны при новых российских атаках по энергосистеме.

Читайте также: