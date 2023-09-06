"Изолированный и недееспособный": Подоляк отреагировал на заявления Путина о еврейском происхождении Зеленского

Такие заявления российского президента означают, что он совершенно недееспособен и с ним невозможно договориться, говорит Подоляк.

Заявления президента России Владимира Путина о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского "оправдывают его внутреннюю неадекватность".

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Сети.

"Человек, не пользующийся телефоном или компьютером, призывает посмотреть, что "пишут евреи в Интернете о президенте Зеленском" в качестве оправдания военных преступлений России в Украине", – говорится в заявлении Подоляка.

Он добавил, что Путин, сознательно отдающий приказ атаковать ракетами чужую страну, устраивать массовые убийства, насиловать, похищать детей, уничтожать города и села, "предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности".

Советник главы ОП также назвал заявление российского диктатора "очередной циничной попыткой использовать историческую тему Холокоста как витрину для оправдания современных российских нацистских практик их последователем-фашистом Ильиным".

"Хочу обратить внимание на другое. Это еще одно подтверждение того, что российский президент живет в своем собственном мире, искусственном пузырьке, изолированном от реальности. Это значит, что он абсолютно недееспособен и с ним невозможно договориться. Путин не является рациональным актером, который стоит инвестиций в долгосрочные партнерства: это должно быть понятно игрокам во всех частях света", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Ближний Восток тоже должен избавиться от иллюзий и наконец осознать, что "фашизм реанимирован в российской обертке".

Напомним, накануне Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства". Диктатор также утверждал, что "этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине". Путин призвал посмотреть, что в Интернете говорят добавил граждане Израиля.

Глава Кремля также утверждал, будто бы евреев в Украине убивали не немцы, а "бандеровцы".

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